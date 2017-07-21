Областные власти ждут распространения африканской чумы в других районах

Губернатор Омской области объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с африканской чумой свиней. Соответствующим распоряжением установлен региональный уровень реагирования и определено выполнение основных мероприятий силами государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, в зоне заражения африканской чумой сивней (АЧС) находятся три района – Любинский, Омский и Саргатский. Областные власти полагают, что существует опасность перехода заражения сельскохозяйственных животных на территории других муниципальных образований.

Как поясняют в ГУ МЧС России по Омской области, в это время будет вестись непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации и её последствий, в том числе социально-экономических. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новосёлов.

Добавим, первый очаг заражения чумой был обнаружен на прошлой неделе в хозяйстве Фиксель. Но фермер некоторые время скрывал факт инфицирования животных. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

- Наша задача – остановить вирус АЧС, не допустить проникновения его на территории других районов. Принимаются все соответствующие меры, чтобы был точный учёт поголовья в личных подворьях, владельцы ЛПХ не скрывали свиней, проводились вакцинации ветеринарными специалистами. Также будет организована работа по повышению защищенности свинокомплексов: КФХ "Люфт", "ОША", "Ударный" - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.