Африканская чума свиней дошла до Таврического района
Общество  •  24 июля 2017, 20:34, последнее обновление 24 июля 2017, 21:51  •  печать

Африканская чума свиней дошла до Таврического района

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В Омской области зафиксированы два новых очага заражения африканской чумой свиней. Вирус обнаружен в деревне Солоновка Таврического района и селе Увало-Ядрино Любинского района.

О новых очагах заражения африканской чумой свиней (АЧС) стало известно сегодня, 24 июля, на заседании комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории области. По словам начальника Главного управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко, АЧС зафиксирована в деревне Солоновка Таврического района и селе Увало-Ядрино Любинского района.

В очагах заражения проводится обход личных подворий, ведётся учёт поголовья свиней и готовятся места для их утилизации. В настоящее время там устанавливается карантин. В зону отчуждения  кроме деревни Солоновка и села Увало-Ядрино попали деревни Калиновка, Быструха, Степановка Любинского района и село Луговое Таврического района.

По состоянию на 24 июля в связи с выявлением АЧС в Любинском, Саргатском и Омском районах отчуждено 3125 свиней, около 192 тонн свинины в живом весе. Карантин в этих районах сохраняется,  в селе Верблюжье Саргатского района с 25 июля он снимается.

В очагах заражения карантин увеличен до 30 дней. Работы всеми службами ведутся, по-прежнему проверяются придорожные кафе, места несанкционированной торговли, проводятся рейды по городским муниципальным рынкам в каждом округе города.

Напомним, в связи с африканской чумой свиней на территории Прииртышья введён режим ЧС. Ранее её фиксировали в трёх районах - Омском, Любинском и Саргатском. От покупки омской свинины отказались уже два государства – Казахстан и Белоруссия. Не исключено, что в Новосибирской области также объявят ЧС.

Теги  •  #ветеринария #режим ЧС #чума

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