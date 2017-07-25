В Омске 200 школьников остались без аттестата в 2017 году
Общество  •  25 июля 2017, 16:32, последнее обновление 25 июля 2017, 17:33  •  печать

В Омске 200 школьников остались без аттестата в 2017 году

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Министерство образования подвело итоги сдачи ЕГЭ в регионе. По статистике 2,3 % омских выпускников не получили в этом году аттестаты.

В 2017 году выпускные экзамены сдавали 8 655 человек. Среди них оказались 200 школьников (2,3 %), которые не получили аттестаты о среднем общем образовании. Одни из основных причин - несдача экзамена, неявка или удаление с него.

Количество выпускников, не получивших аттестаты, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В 2016 году без важного документа остались 3,5 % выпускников. Отметим, что в Омской области есть территории, где все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию: Азовский, Большеуковский, Знаменский, Калачинский, Любинский, Кормиловский, Нижнеомский, Называевский, Павлоградский, Полтавский, Саргатский и Усть-Ишимский районы.

- Честная процедура экзамена стала систематической, - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Четыре года экзамен проходит спокойно и без нарушений, и можно говорить о создании устойчивой и прозрачной системы государственной итоговой аттестации. Дети в средней школе видят, что экзамены проходят объективно, и они, конечно, прикладывают усилия для того, чтобы улучшать свои результаты.

По сравнению с прошлым годом количество стобалльных работ увеличилось. В 2016 году таких было 29, в нынешнем - 36. Рекордное количество работ, набравших 100 баллов, оказалось по русскому языку - их 25. Также высокие результаты показали работы по профильной математике, физике, информатике, истории и литературе. Отметим, что школьники, плохо написавшие экзамены по обязательным предметам в июне, смогут пересдать их в сентябре и получить документ об образовании.

Теги  •  #выпускник #ЕГЭ #результат

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Комментарии
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Игорь Усов  •  25 июля 2017, 18:37

Какой экзамен, такие и итоги. Когда уже чиновники в Министерстве образования признают свои промахи?

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