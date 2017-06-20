Омский стобалльник по математике повторил успех на ЕГЭ по физике

Впервые в Омской области сразу четверо выпускников получили 100 баллов за экзамен по физике. Один из них до этого сумел набрать столько же баллов на ЕГЭ по математике.

По уточнённым данным, в регионе ЕГЭ по обществознанию написали 4772 участника, ЕГЭ по физике - 2785 человек и ЕГЭ по литературе - 552 выпускника. По всем трём предметам средние баллы сопоставимы с результатами прошлого года. Также уменьшилось число участников, которым не удалось перейти минимальный порог. По физике это число сократилось до 5,4 % с 11,6 %, по литературе - до 4,9 % с 6,3 % годом ранее.

Также в этом году выросло количество высокобалльных результатов по ЕГЭ. Так, по обществознанию количество таких работ увеличилось с 2,7 % до 3,5 %, по литературе - с 1,5 % до 2,5 % и по физике - с 1,1 % до 4,6 %.

Впервые в Омской области сразу четверо выпускников набрали 100 баллов по физике. Ими оказались учащиеся школы № 77, лицея № 143, гимназии № 19 и лицея № 64. Отметим, что выпускник лицея № 64 до этого также получил высший балл по профильной математике.

По литературе набрать 100 баллов удалось одному участнику - выпускнице центра по развитию одарённости № 117. А самые высокие баллы по обществознанию - 98 баллов - получили два выпускника из лицея № 64 и гимназии № 159. Таким образом, на данный момент по итогам ЕГЭ 2017 года в Омской области семь человек получили восемь стобалльных результатов.