В Омской области стало больше выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по иностранным языкам

Появились предварительные итоги ЕГЭ по иностранным языкам, который проходил в основной период экзаменов 2017 года. По уточнённым данным, ЕГЭ по английскому сдали 562 человека, немецкий - 15 выпускников, а французский - пять экзаменуемых.

Более чем в 2,5 раза сократилось количество участников ЕГЭ по английскому, которым не удалось перейти минимальный порог: экзамен не сдали только восемь человек. ЕГЭ по немецкому и французскому языкам сдали все выпускники.

Количество высокобалльных работ по немецкому языку возросло с 5,9 % до 13,3 %. Английский остался примерно на том же уровне. Самый высокий балл по английскому языку - 98 - получили школьники из гимназий № 19 и № 75. 97 баллов по немецкому языку набрала выпускница гимназии № 115, а по французскому высший балл (95) у выпускницы многопрофильного центра по развитию одарённости № 117.

Ранее также стали известны результаты экзамена по биологии. В регионе этот предмет написал 1481 человек. Больше всего баллов (98) набрал выпускник гимназии № 19, и более 3 % работ стали высокобалльными. Результаты ЕГЭ по химии и истории пока ещё не известны.

Отметим, что выпускники, получившие низкий балл по одному из обязательных предметов или пропустившие ЕГЭ по уважительной причине, напишут экзамены по русскому языку и математике. Во второй половине июля станет известно, сколько человек не получили аттестат в этом году, потому что не сдали оба обязательных предмета.