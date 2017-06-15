Два омских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ по математике
Общество  •  15 июня 2017, 14:45, последнее обновление 15 июня 2017, 14:49  •  печать

Два омских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ по математике

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Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по математике.

В Омской области подвели предварительные итоги прошедшего 2 июня ЕГЭ по математике, сообщает пресс-служба регионального министерства образования. Экзамен написали 5523 школьника. По сравнению с прошлым годом выросло на 3,1 % количество высокобалльных работ (более 80 баллов). На 4 % снизилось число не сдавших экзамен.

Два омских школьника из лицея № 64 и областного многопрофильного центра по развитию одарённости № 117 получили 100 баллов за ЕГЭ.

Мы фиксируем возрастающий интерес выпускников к естественнонаучным предметам. Профильная математика, как и физика с биологией, остаётся в числе самых популярных предметов, - заявила министр образования Омской области Татьяна Дернова. - Большинство школьников, выбравших эти ЕГЭ, планируют связать свою судьбу с техническими вузами.

В Омской области выпускники уже сдали 10 предметов, включая два обязательных - русский язык и математику.

Теги  •  #ЕГЭ #математика

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  15 июня 2017, 15:34

Какие умненькие ребята, с сегодняшним ЕГЭ и сдать на сто баллов это очень хорошую подготовку иметь нужно, удачи им и в дальнейших из планах

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