Два омских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ по математике

В Омской области подвели предварительные итоги прошедшего 2 июня ЕГЭ по математике, сообщает пресс-служба регионального министерства образования. Экзамен написали 5523 школьника. По сравнению с прошлым годом выросло на 3,1 % количество высокобалльных работ (более 80 баллов). На 4 % снизилось число не сдавших экзамен.

Два омских школьника из лицея № 64 и областного многопрофильного центра по развитию одарённости № 117 получили 100 баллов за ЕГЭ.

Мы фиксируем возрастающий интерес выпускников к естественнонаучным предметам. Профильная математика, как и физика с биологией, остаётся в числе самых популярных предметов, - заявила министр образования Омской области Татьяна Дернова. - Большинство школьников, выбравших эти ЕГЭ, планируют связать свою судьбу с техническими вузами.

В Омской области выпускники уже сдали 10 предметов, включая два обязательных - русский язык и математику.