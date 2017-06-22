В Омской области 25 выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В этом году в регионе 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получило рекордное количество выпускников.

В России ЕГЭ по русскому языку написали почти 8 млн 395 тыс. человек. По сравнению с прошлогодним результатом средний балл за экзамен стал выше. Предварительно известно, что минимальный порог для получения аттестата не преодолели 0,8 % участников. Количество же работ с высокими баллами выросло и составило 19,4 %.

- В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это ещё без учёта результатов предстоящих пересдач, - прокомментировал начальник Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В этом году в Омской области поставлен рекорд по количеству стобалльников по русскому языку - их оказалось 25. Такого случая в регионе ещё не было. В списке учащиеся не только городских школ (№ 47, 74, 139, 140, 76, 83, 147, 25, 43, 4, 123 и 131), но и из Омского, Тевризского, Исилькульского, Называевского, Павлоградского и Черлакского районов. Также есть стобалльники из многопрофильного образовательного центра по развитию одарённости № 117.

В прошлом году количество выпускников, набравших высший балл по русскому языку, было равно 16. На данный момент в Омской области уже 33 стобалльные работы: одна по информатике и по литературе, две по профильной математике, четыре - по физике, и 25 - по русскому языку. Также среди выпускников есть стобалльник из лицея № 64, набравший максимальные баллы по физике и математике. Вскоре станут известны результаты по биологии, химии, истории и иностранным языкам.