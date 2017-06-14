Омский выпускник написал ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Омске экзамен по географии написали 119 человек, а по информатике - 476 выпускников. Также базовый экзамен по математике сдали 7606 человек, 3 тыс. из которых получили отличный результат.

Первый 100-балльный результат по информатике в этом году получил выпускник областного многопрофильного образовательного центра по развитию одарённости № 117, а самый высокий балл по географии - 96 баллов - набрала омичка из школы № 113.

Процент работ по географии, набравших высокий балл, остался на уровне прошлого года, однако по информатике он стал выше на 3 % и достиг 9,7 %. Также средний балл по информатике вырос с 44 до 46, по географии - с 53 до 54, по математике - с 4 до 4,15 балла.

- Полученные результаты свидетельствуют о том, что к выбору экзаменов выпускники стали подходить осознаннее, - подчеркнули в Минобразования региона.

Отметим, что число участников по этим экзаменам, не набравших минимум баллов, в Омской области снизилось по сравнению с прошлым годом.