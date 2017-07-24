Фермеров, торгующих сомнительной свининой в карантин, оштрафовали

Несмотря на введение режима ЧС в связи со вспышкой африканской чумы в Омской области продолжают несанкционированную торговлю мясом.

В целях предотвращения распространения АЧС управление Россельхознадзора и главное управление ветеринарии региона проводят рейды по местам несанкционированной торговли мясом. Так, в минувшую субботу, 22 июля, специалисты побывали на трассах, вдоль которых жители районов продают мясопродукты. Они выявили антисанитарию, отсутствие холодильников, ветеринарных клейм и сопроводительных документов.

На нарушителей составили 18 протоколов, наложено штрафов на общую сумму 9000 руб. 200 кг потенциально опасной продукции изъято и уничтожено.

Напомним, факты заражения африканской чумой свиней (АЧС) подтверждены в Саргатском, Любинском и Омском районах. Режим ЧС введён на всей территории Омской области. Владельцам личных подворий запрещено вывозить из зоны карантина свиней и их мясо, торговля мясопродуктами также находится под запретом.