Вслед за Беларусью от омской свинины отказался Казахстан

Как сообщает посольство Республики Казахстан в Российской Федерации, из-за африканской чумы в Прииртышье их страна полностью отказалась от поставок омской свинины.

- Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области,- разъяснил ситуацию консул РК в Омске Эльдар Кунаев.

Добавим, ранее Беларусь запретила ввоз свинины из Омской области.

На территории Прииртышья действует режим ЧС. О вспышке африканской чумы свиней стало известно 13 июля. Первый очаг зарегистрирован в Саргатском районе, где факт инфицирования животных скрывался почти неделю. Далее АЧС зарегистрировали в Омском и Любинском районах.