Вслед за Беларусью от омской свинины отказался Казахстан
Экономика  •  21 июля 2017, 18:13, последнее обновление 21 июля 2017, 18:21  •  печать

Вслед за Беларусью от омской свинины отказался Казахстан

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Ветеринарная служба Минсельхоза Республики Казахстан ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области.

Как сообщает посольство Республики Казахстан в Российской Федерации, из-за африканской чумы в Прииртышье их страна полностью отказалась от поставок омской свинины.

- Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области,- разъяснил ситуацию консул РК в Омске Эльдар Кунаев.

Добавим, ранее Беларусь запретила ввоз свинины из Омской области.

На территории Прииртышья действует режим ЧС. О вспышке африканской чумы свиней стало известно 13 июля. Первый очаг зарегистрирован в Саргатском районе, где факт инфицирования животных скрывался почти неделю. Далее АЧС зарегистрировали в Омском и Любинском районах.

Теги  •  #Казахстан #мясо #режим ЧС #чума

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