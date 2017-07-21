Фермеры продали свинину из зоны распространения африканской чумы
Общество  •  21 июля 2017, 16:24, последнее обновление 21 июля 2017, 16:39  •  печать

Фермеры продали свинину из зоны распространения африканской чумы

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В Омском районе зафиксированы факты вывоза инфицированного мяса, которое удалось продать.

Из-за вспышки африканской чумы (АЧС) режим ЧС на территории Омского района был введён главой муниципального района 16 июля, когда павших свиней обнаружили в Комсомольском сельском поселении. Подсобным хозяйствам запретили вывозить животных с заражённой территории, чумных свиней начали изымать для убоя и сжигания. Однако нашлись те, кто сумел реализовать мясо уже после введения карантина.

В ходе следствия установлены факты незаконного <...> вывоза инфицированного мяса жителями Омского муниципального района за пределы населённого пункта и его последующей продажи, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Следователи ведут расследование уголовного дела по статье "нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия". Напомним, 13 июля вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села Верблюжье Саргатского района. Позже вирус обнаружили в Любинском и Омском районах. Сейчас режим ЧС действует на территории всей Омской области.

Теги  •  #Омский район #следственный комитет #чума

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