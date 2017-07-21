В Омске ливень затопил дороги, магазины и обновлённый подземный переход
Общество  •  21 июля 2017, 15:08, последнее обновление 21 июля 2017, 15:53  •  печать

В Омске ливень затопил дороги, магазины и обновлённый подземный переход

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Ненастье нанесло по городу очередной удар.

Сегодня днём, 21 июля, во всех округах Омска прошёл ливневый дождь, сопровождающийся градом. 

Омичи сообщают о подтоплении нескольких дорог, в том числе по улицам Герцена, Орджоникидзе и Ленина. Вода скопилась в подземном пешеходном переходе у медакадемии, отремонтированном прошлым летом. Этот переход топило и год назад, когда на Любинском проспекте ещё велись благоустроительные работы. Тогда генподрядчик пояснил, что в системе ливневой канализации образовалась пробка, не дававшая воде спуститься.

 

 

В гипермаркете "Ашан" сотрудники выставили ёмкости для сбора воды, капающей с потолка. Напомним, в СТЦ "МЕГА", где расположен гипермаркет, до сих пор закрыт магазин MediaMarkt, пострадавший от ливня 9 июня.

 

 

Теги  •  #видео #ливень #погода #фото

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Комментарии
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Иван Грегин  •  21 июля 2017, 17:00

Не везет нам в этом году с погодой. Но выбирать ее теплой и ясной мы еще не научились.

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Леонид Портнов  •  21 июля 2017, 15:44

Мощными водоотводными системами надо оснащать город, ведь живем в 21 веке. Дождь не должен топить людей.

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