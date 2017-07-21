В Омске ливень затопил дороги, магазины и обновлённый подземный переход

Сегодня днём, 21 июля, во всех округах Омска прошёл ливневый дождь, сопровождающийся градом.

Омичи сообщают о подтоплении нескольких дорог, в том числе по улицам Герцена, Орджоникидзе и Ленина. Вода скопилась в подземном пешеходном переходе у медакадемии, отремонтированном прошлым летом. Этот переход топило и год назад, когда на Любинском проспекте ещё велись благоустроительные работы. Тогда генподрядчик пояснил, что в системе ливневой канализации образовалась пробка, не дававшая воде спуститься.

В гипермаркете "Ашан" сотрудники выставили ёмкости для сбора воды, капающей с потолка. Напомним, в СТЦ "МЕГА", где расположен гипермаркет, до сих пор закрыт магазин MediaMarkt, пострадавший от ливня 9 июня.