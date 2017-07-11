Магазины в омской "Меге" до сих пор не могут открыться из-за последствий урагана

Магазин бытовой техники и электроники, который оказался затоплен во время сильного ливневого дождя в июне в Омске, до сих пор устраняет последствия стихийного бедствия.

Последствия сильного ливневого дождя и ураганного ветра, обрушившегося на Омск ещё 9 июня, устраняют до сих пор. В тот день были зафиксированы обрывы проводов, подтопления, повреждения имущества градом и падение деревьев на автомобили. Также ливень нарушил работу транспорта и торговых центров. Больше всего пострадала СТЦ "Мега", которая, по словам омичей, закрылась на несколько часов раньше. В социальных сетях можно встретить видеозапись потопа в магазине MediaMarkt. В магазине электроники протекла крыша, и сотрудникам пришлось спасать товар. Бытовую технику накрыли плёнкой, однако часть товара всё равно оказалась залита водой. Как оказалось, магазин до сих пор так и не открылся.

- Магазин MediaMarkt в "Меге Омск" временно закрыт, в связи с этим мы проводим проверку. Дату открытия магазина мы сообщим дополнительно. Все остальные магазины в "Меге" работают в обычном режиме, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-центре IKEA Russia.

По данным источников "Омск Здесь", в MediaMarkt до сих пор ликвидируют последствия урагана, в том числе компенсируют причинённый магазину материальный ущерб и ремонтируют "вечно протекающую крышу". Откроется магазин не раньше начала августа. Все сотрудники магазина переведены на 2/3 оклада, многие предпочли уволиться.

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