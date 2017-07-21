На Омск обрушился сильный ливень с градом
Общество  •  21 июля 2017, 14:02, последнее обновление 21 июля 2017, 14:29  •  печать

На Омск обрушился сильный ливень с градом

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Погода вновь преподнесла омичам неприятный сюрприз. 

Сегодня, 21 июля, во второй половине дня на Омск обрушился ливень с градом. Многих омичей напугало количество молний и следующие за ними раскаты грома. В социальных сетях, где горожане делятся своими эмоциями, сообщается, что разряды сверкали с интервалом в 20-30 секунд. Также сообщается о том, что многие автомобилисты из-за разбушевавшейся стихии съезжали на обочину, намереваясь переждать там ливень.

Отметим, что специалисты омского Гидрометцентра предупреждали горожан о таких капризах погоды. Ещё в начале прошлой недели на официальном сайте появилось сообщение, где говорится, что к концу недели  в результате образования конвективной облачности не исключены ливни, грозы, шквал, град.

Теги  •  #видео #град #ливень #погода

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