На Омск обрушился сильный ливень с градом

Сегодня, 21 июля, во второй половине дня на Омск обрушился ливень с градом. Многих омичей напугало количество молний и следующие за ними раскаты грома. В социальных сетях, где горожане делятся своими эмоциями, сообщается, что разряды сверкали с интервалом в 20-30 секунд. Также сообщается о том, что многие автомобилисты из-за разбушевавшейся стихии съезжали на обочину, намереваясь переждать там ливень.

Отметим, что специалисты омского Гидрометцентра предупреждали горожан о таких капризах погоды. Ещё в начале прошлой недели на официальном сайте появилось сообщение, где говорится, что к концу недели в результате образования конвективной облачности не исключены ливни, грозы, шквал, град.