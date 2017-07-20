Омичей ожидают грозовые выходные

Под конец недели в Омской области будет тепло и дождливо.

Территория региона находится под влиянием антициклонального поля. Завтра, 21 июля, стоит ожидать дождь, грозу, днём местами по области пройдёт град, а ночью и утром возможен туман.

По предварительному прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу и воскресенье дневная температура воздуха составит +23...+28°C, местами пройдут дожди с грозами.

Добавим, что из всех месяцев года в июле выпадает наибольшее количество осадков. При этом дожди чрезвычайно неустойчивы, носят ливневый характер и распределяются неравномерно. Ливни сопровождаются градом, грозой, сильным ветром.