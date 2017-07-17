В Омске сократят количество новой тактильной плитки

В Омске планируют значительно уменьшить количество укладываемой тактильной плитки. По словам чиновников, в городе используется покрытие такого качества, которое не может пережить затяжную сибирскую зиму.

Качество таких тактильных дорожек вызывало много нареканий. Оказывается, бывает летняя плитка, зимняя. Мы обсудили все эти нюансы с общественной организацией инвалидов по зрению и пришли к выводу о целесообразности уменьшить в разы первоначальные планы по укладке плитки, - цитирует "Омскрегион" замминистра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых.

Сэкономленные средства предполагается потратить на другие меры по улучшению доступности среды, например, на установку пандусов в многоквартирных домах.

Впервые тактильную плитку местного производства начали массово укладывать на улицах Омска осенью 2014 года. В первую очередь она появилась на подходах к остановкам общественного транспорта на популярных маршрутах. Однако разрушаться плитка начала уже следующей весной. Добавим, что укладка рифлёных дорожек финансируется в рамках программы "Доступная среда", действующей с 2013 года.