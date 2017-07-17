Осторожно, груздь! Почему съедобные грибы могут быть опасны для омичей

При поездке в лес за грибами необходимо соблюдать меры предосторожности, которые сведут к минимуму возможность отравления. В первую очередь грибникам необходимо запомнить, что отправляться на "тихую охоту" в лес, расположенный у дорог, магистралей и населённых пунктов нельзя. Растущие здесь грибы как губки впитывают в себя вредные вещества, в том числе и выхлопные газы.

Также не следует собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты. Лучше всего для "тихой охоты" подойдёт плетёная корзинка. Она позволит сезонному деликатесу дольше оставаться свежим. Срезая гриб, нужно внимательно осмотреть его. При обнаружении червей, его нужно сразу же выбросить. Так же необходимо поступить со всеми перезревшими, дряблыми и незнакомыми грибами. Запомните основной закон грибника: "Не знаешь гриб – не бери его".

- Грибы являются трудно перевариваемым в кишечнике продуктом, - цитирует специалистов пресс-служба омского управления Роспотребнадзора. - Их не рекомендуется есть беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до восьми лет, независимо от способа и времени приготовления. Отправляясь в лес с детьми, не давайте им трогать и брать в руки ядовитые грибы. Дети они наиболее восприимчивы к действию токсинов грибов.

Отравиться, как оказалось, можно и съедобными грибами. Вообще, специалисты разделяют этот сезонный деликатес на три категории: несъедобные, съедобные и условно-съедобные. Самыми опасными человека являются бледные поганки, смерть может наступить даже от употребления одной из них. Отравление условно-съедобными грибами, к которым, например, относятся знакомые омичам грузди и волнушки, возникает вследствие их неумелого приготовления. Поэтому перед тем, как есть такие грибы, необходимо их долго вымачивать, меняя воду. Съедобными грибами тоже можно отравиться. Специалисты говорят, что в перезрелых грибах содержатся продукты разложения белков, пагубно влияющие на человека.

- Для употребления подходят только сравнительно молодые грибы, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. - Кроме того, причиной отравления могут быть неправильно заготовленные или испорченные сушеные и консервированные грибы.

При консервации грибов тоже нужно соблюдать меры предосторожности. Грибы могут быть источником очень тяжёлого заболевания – ботулизма, при котором происходит поражение нервной системы. И если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, существует риск проникания возбудителей ботулизма в организм. Причём их не убьёт даже термическая обработка, а герметически закупоренная банка станет благоприятной средой для развития в них микробного токсина – опаснейшего для человека яда. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и промывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, при этом они должны быть свежими и доброкачественными. Также специалисты не рекомендуют мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде.

Основные признаки отравления могут появиться уже через полтора-два часа после употребления грибов: головная боль, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, конечности - холодными. При отравлении мухоморами, сатанинским грибом, ложными опятами возможно появление бреда. В случае отравления ни в коем случае, не следует полагаться на домашние средства. По словам специалистов, самолечение неэффективно, а поздно начатое лечение в большинстве случаев безуспешно, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.