В омский цирк на представление не пустили девочку-инвалида

Омич с женой и тремя детьми, в том числе дочерью пятнадцати лет, инвалидом с детства с тяжёлой формой ДЦП, пришли в цирк на представление. Отец с ребёнком-инвалидом чуть задержался и зашёл в зал, как только отзвенел третий предупреждающий звонок. Как рассказал глава семейства Kvnews, охранник или сотрудник цирка закрыл перед ними вход на первом этаже.

- Несмотря на мои просьбы и разъяснения, что ребёнок болен, не может много и быстро передвигаться, охранник заставлял нас идти в зал через второй этаж, ссылаясь на указания руководства цирка и внутренние правила. Что ребёнок – инвалид, он сказал: это наши проблемы, надо было приезжать в цирк раньше. Безусловно, я мог донести дочь на руках, но она категорически отказывалась, так как не хотела в очередной раз привлекать к себе внимание, вызывать жалость у окружающих людей, - объяснил изданию отец ребёнка.

В итоге дело дошло до рукоприкладства. Как заявляет мужчина, во время эмоционального разговора он случайно задел работника цирка, на что в ответ получил удар кулаком в голову. На шум прибыла служба охраны цирка и потребовала пройти в спецкомнату для выяснения обстоятельств. Как только отец девочки потребовал вызвать полицию, их оставили в покое.

Во время шоу к ним подходили сотрудники цирка. Семье так и не удалось посмотреть второе отдаление представления. На выходе из зала уже другой охранник сказал, что их не пустят.

После представления мужнина сразу же обратился в больницу. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом отростка нижней челюсти. Семья написала заявление в прокуратуру, а также жалобу руководству цирка с требованием разобраться в ситуации и компенсировать моральный вред и вернуть деньги за билеты.