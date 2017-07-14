На омском предприятии скрыли несчастный случай с работником

В середине февраля при монтаже грозозащитного троса произошёл несчастный случай с электромонтёром, он получил травмы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда, которую о происшествии известили лишь 4 мая. Хотя законодательство обязывает работодателя делать это в течение суток. Трудовая инспекция провела проверку и выяснила, что электромонтёр даже не проходил положенных медицинских осмотров.

За нарушение норм трудового законодательства главный инженер организации обязан будет выплатить штраф в 15 тыс. руб. К административной ответственности привлечена и сама компания. ООО "Электросетьстрой" назначен штраф в 50 тыс. руб.