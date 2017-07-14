На омском предприятии скрыли несчастный случай с работником
Общество  •  14 июля 2017, 12:28, последнее обновление 14 июля 2017, 12:31  •  печать

На омском предприятии скрыли несчастный случай с работником

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ООО "Электросетьстрой" сообщило о трагедии лишь спустя три месяца.

В середине февраля при монтаже грозозащитного троса произошёл несчастный случай с электромонтёром, он получил травмы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда, которую о происшествии известили лишь 4 мая. Хотя законодательство обязывает работодателя делать это в течение суток. Трудовая инспекция провела проверку и выяснила, что электромонтёр даже не проходил положенных медицинских осмотров.

За нарушение норм трудового законодательства главный инженер организации обязан будет выплатить штраф в 15 тыс. руб. К административной ответственности привлечена и сама компания. ООО "Электросетьстрой" назначен штраф в 50 тыс. руб.

Теги  •  #травма #трудовая инспекция #штраф

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