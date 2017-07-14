В Омске осталось отремонтировать 11 дорог
Общество  •  14 июля 2017, 09:55, последнее обновление 14 июля 2017, 10:01  •  печать

В Омске осталось отремонтировать 11 дорог

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На 20 объектах асфальтирование полностью завершено.

Подрядные организации, занимающиеся ремонтом дорог, набирают темпы выполнения необходимых работ. Напомним, что на этой неделе дождливая погода внесла коррективы в ремонт.

- В целом первый слой асфальтобетонного покрытия уложен на 99,5 % площади объектов, подлежащих ремонту. На улице XXII Партсъезда последние квадратные метры пройдены сегодня утром, осталось закончить только небольшой участок на Красноярском тракте. Укладка второго слоя асфальта ведется на проспекте Королёва (выполнено 66 %), на улице 6-й Станционной (сделано 40 %), 4-й Челюскинцев (готовность - свыше 90 %). Термопрофилирование дороги по улице Мельничной выполнено уже на 98 %, по улице Суворова - на 70 %, - рассказал мэр Омска Вячеслав Двораковский.

Добавим, что к началу августа ремонт должен быть завершён на 31 автомагистрали города. Асфальтирование 20 из них уже закончено досрочно.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #дороги #ремонт

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