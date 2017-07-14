Омскую первую гильдию строителей Мацелевича лишили статуса СРО

Вчера, 13 июля, на сайте Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) появилась информация об исключении во внесудебном порядке из госреестра саморегулируемых организаций строителей ассоциации "Саморегулируемая организация "Первая гильдия строителей".

Напомним, 15 июня на заседании Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) было утверждено заключение о возможности исключения гильдии из СРО. Тогда некоторые омские строители заявляли, что организацию можно ещё спасти. Директор организации - Станислав Мацелевич, находящийся сейчас в СИЗО по обвинению в нескольких преступлениях, в числе которых организация преступного сообщества, заявлял о рейдерском захвате организации.

Первая гильдия строителей считалась одной из крупнейших СРО в России. Размер компенсационного фонда организации по состоянию на 1 апреля 2017 года составлял 838 млн руб.