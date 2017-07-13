В Омске родились Белоснежка, Нева и Аполлон

О том, какие имена выбирают жители региона для новорождённых, рассказала на сегодняшней пресс-конференции начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко.
Самыми популярными мужскими именами стали Артём, Александр, Максим, Матвей и Михаил. Девочек чаще всего называют Софья, Мария, Виктория, Дарья и Анастасия. Мода на старинные русские имена продолжается, всё больше становится детей с именами Антип, Есений, Радомир, Святогор, Феодор, Прасковья, Пелагея, Раиса, Серафима, Северина. В списке самых необычных имён - Арида, Белоснежка, Беатриса, Жаклин, Нева, Новамира, Ливана, Сталина, Аполлон, Евграф, Кристофер, Леонардас, а также двойные Фемис-Эллада, Софья-Валерия, Ангелина-Агнесс, Анна-Мария.
В целом за первую половину 2017 года в Омской области родились более 11 тысяч детей, из них 5748 мальчиков и 5567 девочек. Зафиксированы 121 двойни и четыре тройни.
Иногда родители перебарщивают, сама живу с именем бывшим редким в мои детские года, наслушалась до тошноты кличек и исковеркованного имени. А какой-нибудь Апполинарий уж точно спасибо не скажет, уверена!
Думаю родителям из последнего списка дети когда вырастут ещё спасибо скажут, точно необычные и запоминающиеся имена выбрали своим ненаглядным.