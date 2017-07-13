В Омске родились Белоснежка, Нева и Аполлон
Общество  •  13 июля 2017, 16:36, последнее обновление 13 июля 2017, 16:55  •  печать

В Омске родились Белоснежка, Нева и Аполлон

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Омичи стали охотнее выбирать для своих детей необычные или старинные русские имена.

О том, какие имена выбирают жители региона для новорождённых, рассказала на сегодняшней пресс-конференции начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко.

Самыми популярными мужскими именами стали Артём, Александр, Максим, Матвей и  Михаил. Девочек чаще всего называют Софья, Мария, Виктория, Дарья и Анастасия. Мода на старинные русские имена продолжается, всё больше становится детей с именами Антип, Есений, Радомир, Святогор, Феодор, Прасковья, Пелагея, Раиса, Серафима, Северина. В списке самых необычных имён - Арида, Белоснежка, Беатриса, Жаклин, Нева, Новамира, Ливана, Сталина, Аполлон, Евграф, Кристофер, Леонардас, а также двойные Фемис-Эллада, Софья-Валерия, Ангелина-Агнесс, Анна-Мария.

В целом за первую половину 2017 года в Омской области родились более 11 тысяч детей, из них 5748 мальчиков и 5567 девочек. Зафиксированы 121 двойни и четыре тройни.

Теги  •  #ЗАГС #имена

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Комментарии
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Ильга Ял  •  13 июля 2017, 18:06

Иногда родители перебарщивают, сама живу с именем бывшим редким в мои детские года, наслушалась до тошноты кличек и исковеркованного имени. А какой-нибудь Апполинарий уж точно спасибо не скажет, уверена!

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Роман Орехов  •  13 июля 2017, 17:24

Думаю родителям из последнего списка дети когда вырастут ещё спасибо скажут, точно необычные и запоминающиеся имена выбрали своим ненаглядным.

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