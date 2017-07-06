Омичи предпочитают заключать брак до 30 лет
Общество  •   6 июля 2017, 18:00  •  печать

Омичи предпочитают заключать брак до 30 лет

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Чаще всего омские мужчины вступают в брак в 28 лет, девушки - в 26.

Омскстат специально ко Дню семьи, любви и верности в цифрах составил портрет современной омской семьи. На территории региона проживают 583,8 тыс. семей. Большая часть из которых (43,5 %) - супружеские пары с детьми. Количество одиноких матерей с детьми превышает 130 тысяч семей. Немало на территории региона и отцов-одиночек. Таковых - 11,7 тысяч.

По данным органов ЗАГС Омской области, в 2016 году было зарегистрировано 13,3 тысячи браков. Почти 60 % брачующихся связали себя узами Гименея впервые. Средний возраст женихов составляет 28 лет, невест - 26 лет. Статистики замечают: самые крепкие семьи Омской области проживают на территории Колосовского, Нижнеомского и Седельниковского районов. Зато жители Тевризского района в 2016 году расторгли браков больше, чем заключили.

Теги  •  #День семьи #Омскстат #развод #свадьба

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Комментарии
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Анастасия Новикова  •  6 июля 2017, 18:51

Я думаю это самый оптимальный возраст для заключения брака. И отучились, и на ноги немного встали, и супруги уже знают чего хотят в будущем.

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Евгений Ронин  •  6 июля 2017, 18:15

Думаю, общая статистика по стране примерно такая же. Данные же по прочности браков носят случайный характер.

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