Омичи предпочитают заключать брак до 30 лет

Чаще всего омские мужчины вступают в брак в 28 лет, девушки - в 26.

Омскстат специально ко Дню семьи, любви и верности в цифрах составил портрет современной омской семьи. На территории региона проживают 583,8 тыс. семей. Большая часть из которых (43,5 %) - супружеские пары с детьми. Количество одиноких матерей с детьми превышает 130 тысяч семей. Немало на территории региона и отцов-одиночек. Таковых - 11,7 тысяч.

По данным органов ЗАГС Омской области, в 2016 году было зарегистрировано 13,3 тысячи браков. Почти 60 % брачующихся связали себя узами Гименея впервые. Средний возраст женихов составляет 28 лет, невест - 26 лет. Статистики замечают: самые крепкие семьи Омской области проживают на территории Колосовского, Нижнеомского и Седельниковского районов. Зато жители Тевризского района в 2016 году расторгли браков больше, чем заключили.