Омички стали реже рожать вне брака

Как показывает статистика, в 2016 году в регионе зарегистрировано 26 310 новорождённых (13 501 мальчик и 12 809 девочек). По сравнению с 2015 годом число родившихся уменьшилось на 2216 человек. В городе в прошлом году родилось 15 490 детей.

Самый высокий уровень рождаемости среди районов Омской области в 2016 году отмечен в Русско-Полянском муниципальном районе: 15,9 родившихся в расчёте на тысячу жителей. В то же время минимальный уровень рождаемости отмечен в Саргатском муниципальном районе (10,2 промилле).

- Наибольшее число детей родилось у матерей в возрасте от 20 до 29 лет (53,3 %). Однако ежегодно отмечается сдвиг рождаемости в старшие возрастные группы женщин. Доля родившихся у женщин в возрасте 30 лет и старше увеличилась по сравнению с 2015 годом с 39,5 до 42,2 %, - сообщили в Омскстате.

В минувшем году в регионе продолжился рост числа рождений второго и последующих детей. При этом большинство детей были рождены в зарегистрированном браке (76,8 %). Внебрачная рождаемость продолжает уменьшаться - с 23,9 % в 2015 году до 23,2 % в 2016. Так, в сельской местности вне брака появляется на свет каждый третий ребёнок, в городской - каждый пятый.