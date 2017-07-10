В Омске стартуют тренировки для подготовки к Сибирскому марафону

Телеканал "Продвижение" ("МКР-Медиа"), выступающий информационным партнёром SIM, организовал для своих зрителей серию тренировок для подготовки к участию в Сибирском международном марафоне. Напомним, забег состоится 5 августа, в День города.

Тренировки проводятся еженедельно по субботам в сквере имени Дзержинского. Всего будет проведено четыре занятия: 8, 15, 22 и 29 июля, начало - в 10:00 часов. Тренировки рассчитаны на любителей бега, которые собираются принять участие в массовом забеге на 3 км. Под музыкальное сопровождение от "Радио Сибирь" их проведут лучшие тренеры проекта Adidas Runners Omsk.

Все бегуны получат в подарок силиконовые браслеты, а на заключительном этапе 29 июля - шанс выиграть трекер активности. Для участия в тренировках организаторы рекомендуют иметь с собой удобную спортивную обувь, хорошее настроение и селфи с телемарафонцем.

Напомним, что в эфире ТК "Продвижение" стартовала акция "У каждого свой марафон". С 3 июля по 3 августа 2017 года с 18:00 до 24:00, когда на телеканале идёт марафон российских и зарубежных сериалов, на экране будет появляться анимированный марафонец. Зрителям предлагается сделать с ним селфи и предъявить фото на регистрации участников Сибирского международного марафона, которая пройдёт с 3 по 4 августа в СКК им. В. Блинова. Первые сто человек получат подарки от ТК "Продвижение", а главный приз будет разыгран 5 августа на церемонии награждения победителей и призёров SIM-2017.

Справка:

Телеканал "Продвижение" (холдинг "МКР-Медиа") начал вещание в 2014 году. Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".