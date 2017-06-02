На телеканале "Продвижение" начинает вещание TV BRICS

С завтрашнего дня, 3 июня, запускается информационно-познавательный телевизионный проект о жизни, истории, культуре, политике и экономике стран БРИКС.

TV BRICS создан при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, содействия международному культурному и информационному обмену. Задача TV BRICS в информационном вещании - отражать позицию стран БРИКС по главным вопросам международной политики, информировать зрителя о событиях и явлениях жизни в странах БРИКС.

Совет директоров TV BRICS возглавил Игорь Угольников.

В настоящий момент в телевизионной сетке большинства телеканалов России практически отсутствуют фильмы, телепрограммы, музыкальные произведения Индии, Китая, Бразилии и ЮАР. Наш канал позволит жителям стран БРИКС познакомиться с историей, традициями, бытом и культурой стран-участниц объединения, - отмечает Игорь Угольников.

Тестовое вещание TV BRICS начнётся 3 июня на телеканале "Продвижение" в 13:00. В декабре 2017 года канал начнёт круглосуточное вещание, в 2018 году планируется создание национальных версий канала во всех странах БРИКС на местных государственных языках.

Основу контента телеканала составляет продукция Бразилии, Китая, Южной Африки и Индии, а также телевизионная продукция России, посвящённая различным аспектам жизни и культуры стран БРИКС: документальные фильмы и сериалы, страноведческие и туристические телевизионные программы, художественные фильмы и сериалы, музыкальные клипы и концерты, спортивные программы (включая трансляции национальных видов спорта), информационные репортажи и программы и др.

Телеканал "Продвижение" - круглосуточный информационно-развлекательный телеканал. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".