Зрителям телеканала "Продвижение" предлагают сделать селфи с ТВ-бегуном

Телеканал "Продвижение", который оказывает информационную поддержку Сибирскому международному марафону, в этом году запускает необычную акцию для своих зрителей.

Телеканал "Продвижение" запускает акцию "Каждому свой марафон", приуроченную к Международному сибирскому марафону, который пройдёт в Омске 5 августа.

Правила акции просты: в течение месяца, с 3 июля по 3 августа, в эфире телеканала "Продвижение" по будням с 18:00 до 00:00 нужно отследить появление внизу экрана бегуна и сделать с ним селфи. Предъявить фото нужно будет на регистрации участников Сибирского международного марафона 3 и 4 августа в СКК имени В. Блинова. Сто самых активных зрителей получат пакет участника Сибирского международного марафона и возможность пробежать дистанцию SIM вместе с командой "Продвижения".

Виктория Рубан

- Мы хотим, чтобы зрители не просто пришли и поболели за участников марафона, но и сами приняли участие в нём вместе с командой нашего телеканала, - рассказала директор "Омской телевизионной компании" Виктория Рубан. - В день марафона мы встречаемся с нашими зрителями и вместе бежим марафон, для начала трёхкилометровую дистанцию. По итогам забега наших телезрителей и участников нашего марафона мы приглашаем прийти на церемонию награждения, где их ждёт розыгрыш главного приза. Приз будет хороший, но крайне неординарный. Так что следите за эфиром и бегуном и делайте селфи.

Фото: Илья Петров