Телеканал "Продвижение" расширяет сеть регионального вещания

Телеканал "Продвижение" ("МКР-Медиа") стал доступен в кабельных сетях ещё семи регионов России. В течение мая-июня 2017 года трансляция канала началась в Тульской, Орловской, Новосибирской, Смоленской, Тверской областях, Удмуртской Республике и Республике Коми.

ТК "Продвижение" включен в состав социальных или базовых цифровых пакетов крупнейших региональных операторов: "Кабельвидеоэфир" (Сыктывкар), "Антенна-Сервис" (Орёл), "Токс" (Тверь), "Н-Телеком" (Новомосковск), "Гарант-Телесети" (Ижевск). Компания "Сибирские сети" обеспечивает распространение канала не только в Новосибирской области, но и в городах Алтайского и Красноярского края.

В кабельных сетях Твери и Ижевска телеканал запущен по сетевой модели, при которой базовая программная платформа дополняется местным контентом, что позволяет воспринимать канал как свой, при этом интересный для всех категорий зрителей. Партнёрами в регионах выступили ООО "Объединённые медиасистемы" и ООО "Медиа сеть".

- Опыт успешного запуска нового регионального круглосуточного телеканала "Челябинск 24" показал, что традиционную схему работы по принципу сетевого партнёрства ещё рано списывать со счетов. Наша стратегия развития вызывает живой интерес у региональных холдингов, имеющих многолетний опыт работы в аналоговом эфире. Мы готовы предложить со своей стороны тщательно отобранный универсальный неполитический контент, удобные региональные программные и рекламные окна, а также качественный сетевой сервис, - отметил генеральный директор "МКР-Медиа" Павел Паутов.

В ближайшее время вещание ТК "Продвижение" начнётся также в сетях кабельных операторов Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Владимирской области и Республики Мордовии.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".