Россияне обсуждают оргии омских бомжей

Накануне вечером в интернет-сообществе "ЧП Омск" появилась запись с жалобой омички на шумные гулянки бомжей под её окнами.

В комментариях омичи разделились: кто-то сочувствовал омичке, а кто-то завидовал яркой жизни бомжей. На ситуацию отреагировали некоторые омские СМИ, затем заголовок новости попал на информационно-развлекательный портал "Пикабу". Пост с заголовком "Бери от жизни всё!" быстро вошёл в раздел самых обсуждаемых публикаций.

"Они не смогли сбежать из Омска, что им ещё остается? Это пир во время чумы", - иронизирует один из пользователей портала. "То неловкое чувство, когда горожане завидуют бомжам", - замечает другой. "Оргии бомжей на улице 70 лет Октября - это ещё не самый худший вариант. Это могли быть оргии 70 бомжей на улице Октября, или оргии бомжей 70 лет, например", - опасается ещё один комментатор.

Вероятно, в ближайшие дни омские бомжи обоснуются и в других популярных интернет-сообществах. Отметим, что Омск уже давно стал негласной столицей России по самым нелепым и курьёзным новостям. Так, в этом месяце Рунет обсуждал уничтожение всех белок в омских парках, омского депутата, продающего Ferrari за 85 тысяч рублей, воровство орехов из беличьих кормушек и пьяных омичей, убивших краснокнижных птиц ради шашлыка.