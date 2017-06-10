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В Большереченском зоопарке мужчины убили трёх редких птиц, чтобы сделать шашлык
Происшествия  •  10 июня 2017, 12:15, последнее обновление 10 июня 2017, 16:24  •  печать

В Большереченском зоопарке мужчины убили трёх редких птиц, чтобы сделать шашлык

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Двое мужчин проникли ночью на территорию зоологического сада и свернули головы трём пернатым обитателям, чтобы приготовить из них мясное блюдо. 

Утром 5 июня в Большереченском зоопарке были обнаружены тела кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарки обыкновенной. Сотрудники учреждения тут же обратились в полицию, и на место происшествия приехали эксперты-криминалисты.

- Прибывшими полицейскими установлено, что злоумышленники проникли в вольеры в ночное время, сбив навесные замки, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты навесной замок, молоток, перо птиц и иные следы, подлежащие исследованию. Назначено проведение молекулярной и трасологической экспертиз.

Главный ветеринарный врач зоопарка впоследствии произвёл вскрытие тел питомцев и установил, что их смерть наступила в результате перелома костей черепа и шейных позвонков.

По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Накануне, 9 июня, полицейские задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Большереченского района 20 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

В пресс-службе омского УМВД корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что злоумышленники ворвались на территорию Большереченского зоопарка в состоянии алкогольного опьянения, намереваясь сделать шашлык из редких птиц. Убив трёх питомцев, они неожиданно передумали и отправились грабить шашлычный павильон. Оттуда им удалось похитить 20 килограммов мяса. 

Теги  •  #Большереченский зоопарк #полиция #птица #УМВД #шашлык

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  10 июня 2017, 16:50

Странные приключения, теперь их посадят в клетки вместо зверей и правильно сделают.

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Ludmila Plahotna  •  10 июня 2017, 15:04

Это просто ужасно, - за такое отношение к обитателям зоопарка виновные должны понести наказание. Но так или иначе, птичек уже не вернуть, очень жаль...

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Сергей Почеп  •  10 июня 2017, 12:39

Жаль, что есть вот такие люди, у которых вообще ничего человеческого нет. Птиц уже не вернуть, но надеюсь, что преступники понесут заслуженное наказание. И неплохо было бы усилить охрану зоопарка, или принять какие-то другие меры, чтобы такое больше не повторялось.

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