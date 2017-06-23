Интернет-пользователи выступили в поддержку омских белок
Общество  •  23 июня 2017, 13:11, последнее обновление 23 июня 2017, 13:28  •  печать

Интернет-пользователи выступили в поддержку омских белок

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Пользователи соцсетей активно обсуждают информацию об угрозе истребления всех белок в омских парках по решению чиновников.

Накануне, 22 июня, директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич заявил о давлении со стороны Роспотребнадзора. Он сообщил, что на адрес парка регулярно приходят предписания с требованиями уничтожить на территории всех грызунов, потому что они являются переносчиками заболеваний. Белки являются грызунами. "Я должен уничтожить всех этих белочек, но я с этим не согласен", - рассказал журналистам в ходе пресс-тура Константин Лукашевич.

Вслед за этим омский Роспотребнадзор выступил с опровержением информации и заявил, что в предписаниях речь шла лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках. Однако руководитель парка не отказывается от своей позиции и намерен отстаивать её в суде. 

Судьба белок вызвала сочувствие у многих омичей. Интернет-пользователи не стесняются в выражениях и требуют оставить пушистых грызунов в покое. "Срочно проверить весь Роспотребнадзор на наличие паразитов", - призывает Светлана Ваганова. "Это только начало. Потом к разносчикам блох приравняют голубей, кошек и собак. А потом бомжей", - опасается Андрей Скобликов.  "Что-то Роспотребнадзор в упор не замечает свалки мусора в различных районах города, которые создают намного более опасную эпидситуацию", - пишет Татьяна Оксеньчук.

Омские белки готовы бороться за свои жизни

Жители Омска предвкушают появление этой темы в эфире федеральных шоу. "Ургант ошалеет от их новостей. Одни кормушки чего стоят", - пишет Наталья Хворостинова, вспоминая недавнюю новость про омичей, которых попросили не воровать еду из беличьих кормушек.

Впрочем, обсуждение темы уже давно вышло за пределы Омской области и негативно сказывается на имидже не только города, но и России. "Страна идиотов... новая серия...", - пишет житель Швеции Павел Голушко. Омские белки ворвались в топ публикаций развлекательно-информационного портала Пикабу. Пользователи вспоминают аналогичные случаи, которые приводили к экологическим катастрофам: уничтожение воробьёв в Китае, истребление бобров в Аргентине.

По данным опроса, проведённого а одном из крупных городских пабликов во "ВКонтакте", 98 % респондентов выступают против "геноцида омских белок". Также анонсировано создание петиции в защиту белок. "Омск Здесь" продолжает следить за развитием событий.

Теги  •  #белка #Константин Лукашевич #парк 30-летия ВЛКСМ #Роспотребнадзор #соцсети

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Комментарии
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Анна Орлова  •  23 июня 2017, 14:07

Ну естественно, как только общественность выразила недовольство, чиновники заявили, что никто белок не трогает. Обознатушки-перепрятушки.

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