Омский депутат продаёт красный Ferrari за 85 тысяч рублей
Политика  •  13 июня 2017, 08:46, последнее обновление 13 июня 2017, 11:33  •  печать

Омский депутат продаёт красный Ferrari за 85 тысяч рублей

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Депутат Законодательного собрания Омской области Виктор Стручаев продаёт в Instagram велосипед, разгоняющийся до 50 километров в час.

На своей страничке в Instagram депутат Законодательного собрания Омской области от ЛДПР Виктор Стручаев выставил на продажу красный велосипед Ferrari. Расстаться с красивым "железным конём" либерал-демократ готов за 85 тыс. руб.

Срочно продам новый красный Ferrari в максимальной комплектации всего за 85 000 р. Торг на сделке, - гласит объявление.

Виктор Стручаев также добавил, что транспортное средство легко развивает скорость до 50 километров в час. В региональном парламенте депутат входит в комитеты по собственности и законодательству и местному самоуправлению.

 

#Ferrari #велик #лайк #подпишись #хорошийдень #like #follow #followme #Russia

Публикация от Виктор Стручаев (@viktor_struchaev)

 

Теги  •  #велосипед #Заксобрание

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Комментарии
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Николай Каринин  •  13 июня 2017, 09:33

Надо бы уточнить еще, что именно за модель велосипеда, у Феррари ведь не одна модель выпускается.

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Rustam Bulatov  •  13 июня 2017, 11:45

Судя по надписи на раме это CX50, который в базовой комплектации идет от 22-23 тыс. рублей. Что там за комплектность такая, увеличившая стоимость базы в 4 раза, я не знаю. Наверное, просто собран новый велосипед, от старого наклейки "Ferrari" и "CX50".

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