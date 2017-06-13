Омский депутат продаёт красный Ferrari за 85 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Омской области Виктор Стручаев продаёт в Instagram велосипед, разгоняющийся до 50 километров в час.

На своей страничке в Instagram депутат Законодательного собрания Омской области от ЛДПР Виктор Стручаев выставил на продажу красный велосипед Ferrari. Расстаться с красивым "железным конём" либерал-демократ готов за 85 тыс. руб.

Срочно продам новый красный Ferrari в максимальной комплектации всего за 85 000 р. Торг на сделке, - гласит объявление.

Виктор Стручаев также добавил, что транспортное средство легко развивает скорость до 50 километров в час. В региональном парламенте депутат входит в комитеты по собственности и законодательству и местному самоуправлению.