От руководства омских парков потребовали уничтожить всех белок

Как рассказал директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич, с 2015 года на адрес парка приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок.

- Я должен уничтожить всех этих белочек, но я с этим не согласен. Я пытаюсь им говорить, зачем экосистему ломать. Есть грызун, есть пищевая цепочка, и нельзя их убивать. Если мы убьём одного, значит, убьём всех. Но пока меня не слышат, только штрафы приходят. Самый первый штраф с того момента, как я здесь работаю, - невыполненное предписание - уничтожить грызунов. Как утверждает Роспотребнадзор, это переносчики заразы: у них есть блохи, а те в свою очередь переносчики различных заболеваний. Поэтому мы обязаны это сделать, и так требуют, - рассказал Константин Лукашевич.

Отметим, что штраф за невыполненное предписание для юридического лица составляет около 10 тысяч рублей. "И экологи молчат. Сейчас я советуюсь с Сергеем Соловьёвым (доктор биологических наук, профессор Омского госуниверситета - прим. ред.), как быть дальше. Сломать экосистему просто, а восстановить сложно", - резюмировал Лукашевич.