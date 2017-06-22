От руководства омских парков потребовали уничтожить всех белок
Общество  •  22 июня 2017, 13:24, последнее обновление 22 июня 2017, 16:23  •  печать

От руководства омских парков потребовали уничтожить всех белок

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Из-за того, что грызуны являются переносчиками заразы, их, по мнению специалистов, нужно изолировать от людей.

Как рассказал директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич, с 2015 года на адрес парка приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок.

- Я должен уничтожить всех этих белочек, но я с этим не согласенЯ пытаюсь им говорить, зачем экосистему ломать. Есть грызун, есть пищевая цепочка, и нельзя их убивать. Если мы убьём одного, значит, убьём всех. Но пока меня не слышат, только штрафы приходят. Самый первый штраф с того момента, как я здесь работаю, - невыполненное предписание - уничтожить грызунов. Как утверждает Роспотребнадзор, это переносчики заразы: у них есть блохи, а те в свою очередь переносчики различных заболеваний. Поэтому мы обязаны это сделать, и так требуют, - рассказал Константин Лукашевич.

Отметим, что штраф за невыполненное предписание для юридического лица составляет около 10 тысяч рублей. "И экологи молчат. Сейчас я советуюсь с Сергеем Соловьёвым (доктор биологических наук, профессор Омского госуниверситета - прим. ред.), как быть дальше. Сломать экосистему просто, а восстановить сложно", - резюмировал Лукашевич.

Теги  •  #белка #Роспотребнадзор #уничтожение

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Комментарии
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Виталий Лысенко  •  22 июня 2017, 15:16

белочки разносчики ?? А бомжары на остановках спящие, а работники надзоров, не способные найти тех кто травит омичей похлеще белок???????????
таких специалистов нада в шею гнать и так уже город превратили в какое-то болото

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Мартин Калинин  •  22 июня 2017, 14:50

ЭЭЭ, не трогайте белочек, лучше уничтожьте всех чинарей, который только умеют деньги воровать и тупые законы издавать, нарушающие наши права.

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Анна Орлова  •  22 июня 2017, 14:04

Идиотизм. Голуби тоже заразу переносят, их же никто не берётся истреблять. У чиновников опять заскок.

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