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Двух омских школьников выгнали с ЕГЭ, лишив возможности поступить в вуз по своему выбору
Общество  •   6 июня 2017, 10:46  •  печать

Двух омских школьников выгнали с ЕГЭ, лишив возможности поступить в вуз по своему выбору

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Выпускники пронесли на экзамен по обществознанию книгу и мобильный телефон.

Накануне в Омской области одиннадцатиклассники сдавали Единый государственный экзамен по обществознанию. В целом ЕГЭ прошёл без серьёзных нарушений, но в одной из городских школ из аудитории были удалены двое выпускников. У одного была обнаружена справочная литература, у другого - мобильный телефон.

Контроль всегда очень тщательный. Пример тому - вчера сдавали шесть тысяч человек, и только один смог пронести телефон. Лучше обнаружить такой предмет на входе, чем уже во время экзамена, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь областного министерства образования Илья Крылич.

Удалённые с экзамена выпускники не получат свои результаты по ЕГЭ по данному предмету. Для школьников это означает, что в этом году они не смогут поступить в вуз по выбранной специальности. Свои аттестаты они получат в случае прохождения экзамена по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Пересдать ЕГЭ можно будет только через год. Добавим, что обществознание является самым популярным предметом, сдаваемым по выбору выпускников.

Теги  •  #ЕГЭ #министерство образования #обществознание #школа

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