Двух омских школьников выгнали с ЕГЭ, лишив возможности поступить в вуз по своему выбору

Накануне в Омской области одиннадцатиклассники сдавали Единый государственный экзамен по обществознанию. В целом ЕГЭ прошёл без серьёзных нарушений, но в одной из городских школ из аудитории были удалены двое выпускников. У одного была обнаружена справочная литература, у другого - мобильный телефон.

Контроль всегда очень тщательный. Пример тому - вчера сдавали шесть тысяч человек, и только один смог пронести телефон. Лучше обнаружить такой предмет на входе, чем уже во время экзамена, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь областного министерства образования Илья Крылич.

Удалённые с экзамена выпускники не получат свои результаты по ЕГЭ по данному предмету. Для школьников это означает, что в этом году они не смогут поступить в вуз по выбранной специальности. Свои аттестаты они получат в случае прохождения экзамена по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Пересдать ЕГЭ можно будет только через год. Добавим, что обществознание является самым популярным предметом, сдаваемым по выбору выпускников.