В Омске выясняют, являются ли белки грызунами

В распоряжении ИА "Омск Здесь" оказался документ, из-за которого уже два дня не утихает "беличий" скандал.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ предоставили документ предписания Роспотребнадзора от 20 июня 2017 года № 1007/17, согласно которому ведомство требует провести в парке дератизацию - очистку от диких грызунов, к числу которых относятся и белки как "животное семейства беличьих отряда грызунов".

- Не проведены дератизационные мероприятия на территории муниципального предприятия "Парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" по адресу г. Омск, ул. Масленникова, 136, направленные на уменьшение численности прокормителей клещей (диких грызунов), что является нарушением СП 3.1.3.2352 - 08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита" п. 8.6. В соответствии с требованиями санитарных правил дератизационные мероприятия проводятся на расчищенных территориях осенью и весной, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на пресс-туре по парку культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич сообщил журналистам о том, что с 2015 года на адрес парка приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, а также был выписан штраф. По словам Лукашевича, речь идёт о белках, поскольку других грызунов в парке нет. В Роспотребнадзоре оперативно отреагировали на слова руководства парка, заявив, что против белок ничего не имеют. По утверждению представителей ведомства, в предписаниях, направленных в адрес руководства парка, говорится лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках. В свою очередь директор Константин Лукашевич намерен отстаивать свою позицию в суде, собираясь оспорить постановления Роспотребнадзора об административном правонарушении.