Руководитель омских парков пойдёт в суд ради белочек

Директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич намерен отстаивать свою позицию в суде. Напомним, накануне на пресс-туре по парку культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич сообщил журналистам о том, что с 2015 года на адрес парка приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок. В ведомстве оперативно отреагировали на это заявление и отметили, что в предписаниях, направленных в адрес руководства парка, говорится лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках.

Мы в любом случае пойдём в суд и будем в суде отстаивать свою позицию в отношении того, что они нам написали. Потому что я ещё раз посмотрел вчера, и оказывается, 20-го числа состоялась комиссия, и нам уже назначен штраф в 10 000 рублей, - пояснил ИА "Омск Здесь" Константин Лукашевич. - В документе говорится о дератизации, но они (Роспотребнадзор - прим. ред.) уводят тему. Я видел уже эти комментарии. Я свою позицию не меняю - я знаю, что написано в моей бумаге. Я уже пообщался со специалистами в области биологии, и они говорят, что есть современные методы, когда расставляют ловушки. Образно говоря, вещества укладывают в соответствующие места, а не просто разбрасывают. Мы говорим о безопасности парка. Где гарантия того, что в эту ловушку не залезет пальчиками ребёнок.

Константин Лукашевич в свою очередь не собирается выполнять это поручение и готовится бороться до конца. "Моя позиция остаётся прежней. Я не могу сейчас принять такое решение - взять и разложить по территории, просто тупо выполнить то, что они требуют. Я знаю их позицию, они будут говорить, что в апреле трава не была покошена. Пусть они покажут тот документ, который они мне выписали, и если там не будет этого пункта, то я покажу свой документ. Они же должны быть одинаковыми", - резюмировал он.