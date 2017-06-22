Омский Роспотребнадзор отверг обвинение в гонениях на белок

В Роспотребнадзоре оперативно отреагировали на заявление руководства парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, рассказавшего о требованиях ведомства по уничтожению популяции белок.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области опровергли слова директора парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константина Лукашевича о том, что надзорное ведомство требует обработать территорию зоны отдыха от грызунов, тем самым ставя под угрозу благополучие живущих в парке белок. Как утверждают в ведомстве, в предписаниях, направленных в адрес руководства парка, говорится лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках.

Составлены протоколы за некачественное проведение акарицидных обработок, которое может повлечь распространение клещевого вирусного энцефалита и других инфекций. Управление призывает руководство парка исполнять свои прямые обязанности для обеспечения благополучия населения, а не заниматься фальсификацией фактов и введением граждан в заблуждение, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня на пресс-туре в парке имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич рассказал, что с 2015 года в адрес парка приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок: "я должен уничтожить всех этих белочек, но я с этим не согласен".