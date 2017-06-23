За выпускниками будут следить сотрудники омских ЧОПов

В омских школах сегодня пройдут выпускные вечера. Аттестаты получат почти 8,5 тысячи выпускников. Основные торжества в честь бывших школьников состоятся на Иртышской набережной.

Как сообщает региональное министерство образования, 764 омских выпускника получат аттестаты с отличием. Они будут отмечены медалью "За особые успехи в учении", из них 449 - это выпускники городских школ, остальные - сельчане. Всего аттестаты зрелости получат почти 8,5 тысяч омских выпускников.

Основные торжества в честь окончания школы состоятся на Иртышской набережной. Напомним, выпускной вечер для ребят пройдёт в формате бала-маскарада. Как сообщили в УМВД России по Омской области, в обеспечении правопорядка планируется задействовать около 1500 сотрудников органов внутренних дел, а также дополнительные силы охраны из числа работников ЧОП и общественности. Кроме того, за каждой школой будут закреплены сотрудники полиции.