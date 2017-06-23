За выпускниками будут следить сотрудники омских ЧОПов
Общество  •  23 июня 2017, 09:58, последнее обновление 23 июня 2017, 10:25  •  печать

За выпускниками будут следить сотрудники омских ЧОПов

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В омских школах сегодня пройдут выпускные вечера. Аттестаты получат почти 8,5 тысячи выпускников. Основные торжества в честь бывших школьников состоятся на Иртышской набережной.

Как сообщает региональное министерство образования, 764 омских выпускника получат аттестаты с отличием. Они будут отмечены медалью "За особые успехи в учении", из них 449 - это выпускники городских школ, остальные - сельчане. Всего  аттестаты зрелости получат почти 8,5 тысяч омских выпускников.

Основные торжества в честь окончания школы состоятся на Иртышской набережной. Напомним, выпускной вечер для ребят пройдёт в формате бала-маскарада. Как сообщили в УМВД России по Омской области, в обеспечении правопорядка планируется задействовать около 1500 сотрудников органов внутренних дел, а также дополнительные силы охраны из числа работников ЧОП и общественности. Кроме того, за каждой школой будут закреплены сотрудники полиции.

Теги  •  #выпускной #министерство образования #ЧОП

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