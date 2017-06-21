В Омске в честь выпускников запустят салют

В эту пятницу на Иртышской набережной состоится праздничное торжество, на которое соберутся выпускники омских школ.

В пятницу, 23 июня, с 21:30 до 23:00 на Иртышской набережной в районе супермаркета "Океан" пройдёт праздник для омских выпускников, их родителей и почётных гостей. Завершится торжество салютом.

В этом году одиннадцатый класс закончили более 4700 выпускников. В департаменте образования рассказали, что городской вечер - 2017 состоится в формате бала-маскарада. Гости праздника не только нарядно оденутся, но и принесут с собой маски.

Перед выпускниками выступят профессиональные ведущие, диджеи, участники танцевальных студий, шоу-балета, авторского театра, а также "персонажи" книг и фильмов детства. Праздник закончится фейерверком, который начнётся в 22:50.