Омских выпускников ожидает бал-маскарад на Иртышской набережной

В этом году для омских выпускников организаторами разработана концепция праздника в формате бала-маскарада, который пройдёт на Иртышской набережной. Всем присутствующим рекомендуют соответствовать дресс-коду и иметь при себе маску. Кроме того, выпускников будут развлекать профессиональные ведущие, ди-джей, представители лучших творческих коллективов города.

Основной интригой вечера станет розыгрыш лотереи с подарочными сертификатами от известных омских компаний. Чтобы получить билет на участие в лотерее, необходимо сделать фото и выложить его в социальных сетях с хештегами вечера: #выпуск2017Омск, #будущееОмска.

Самым ярким моментом праздничного прощания со школой станет фейерверк. Он начнётся в 22:50.

Добавим, выпускные балы в Омской области пройдут 23 июня.