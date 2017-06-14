Омских выпускников ожидает бал-маскарад на Иртышской набережной
Общество  •  14 июня 2017, 09:40, последнее обновление 14 июня 2017, 12:27  •  печать

Омских выпускников ожидает бал-маскарад на Иртышской набережной

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23 июня во всех омских школах пройдут выпускные вечера.

В этом году для омских выпускников организаторами разработана концепция праздника в формате бала-маскарада, который пройдёт на Иртышской набережной. Всем присутствующим рекомендуют соответствовать дресс-коду и иметь при себе маску. Кроме того, выпускников будут развлекать профессиональные ведущие, ди-джей, представители лучших творческих коллективов города.

Основной интригой вечера станет розыгрыш лотереи с подарочными сертификатами от известных омских компаний. Чтобы получить билет на участие в лотерее, необходимо сделать фото и выложить его в социальных сетях с хештегами вечера: #выпуск2017Омск, #будущееОмска.

Самым ярким моментом праздничного прощания со школой станет фейерверк. Он начнётся в 22:50.

Добавим, выпускные балы в Омской области пройдут 23 июня.

Теги  •  #выпускной бал #Иртышская набережная #школа

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