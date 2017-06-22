Иртышскую набережную закроют для транспорта на два дня
Общество  •  22 июня 2017, 10:24, последнее обновление 22 июня 2017, 10:24  •  печать

Иртышскую набережную закроют для транспорта на два дня

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Движение ограничено для проведения выпускного вечера и празднования Дня молодёжи.

Завтра, 23 июня, на Иртышской набережной пройдёт выпускной вечер с фейерверком. В связи с этим дорога закрывается с 21:00 до 23:30 часов на следующих участках: от Ленинградского моста до улицы Циолковского, от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе домов № 1 и № 2 по Ленинградской площади. Кроме того, в этом районе с 15:00 до 23:30 часов будет запрещена парковка автомобилей. Проезд по перекрытым дорогам будет доступен только автобусам с выпускниками.

В субботу, 24 июня, на набережной состоится "Омский молодёжный Арбат", приуроченный к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Движение транспорта будет закрыто с 16:00 до 22:00 часов от дома № 1 по улице Съездовской до дома № 9 корпус 1 по Иртышской набережной. Парковка запрещается с 10:00 часов и до окончания мероприятия.

Теги  •  #выпускной #День молодежи #дороги #Иртышская набережная #перекрытие улиц

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