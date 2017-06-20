В Большереченском зоопарке животным дают мороженное

Чтобы спасти животных от жары, в Большереченском зоопарке им устраивают водные процедуры. Также в меню подопечных включают мороженное. К таким мерам работникам Большереченского зоопарка пришлось прибегнуть из-за установившейся в регионе жары.

Мы обезьянкам и медведям замораживаем овощи, фрукты и понемногу им даем, - рассказала gtrk-omsk.ru заведующая информационно-аналитическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова.

Освежающие души устраивают тиграм и медведям. Отметим, что уже сегодня 20 июня по прогнозам синоптиков жара в регионе начнёт спадать. Температура не поднимется выше + 25 градусов, также возможен небольшой дождь.