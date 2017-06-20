Взамен убитых птиц Большереченский зоопарк купит новых

В Большереченском зоопарке будут рады возможности приобрести редких птиц взамен тех, что были недавно убиты живодёрами ради шашлыка.

В Большереченском зоопарке, если представится такая возможность, планируют приобрести несколько особей редких птиц - кудрявого пеликана и даурского журавля. Они должны заменить погибших представителей этих видов. Напомним, что 5 июня двое мужчин ночью проникли на территорию зоологического сада и свернули головы пернатым обитателям, чтобы приготовить из них шашлык. При этом даурский журавль и кудрявый пеликан занесены в Красную книгу. Ущерб зоопарку составил 20 тысяч рублей.

- На сегодняшний день мы ничего не приобретаем, но если будет такая возможность, то приобретём даурского журавля. У нас есть специалист, занимающийся такими вопросами, он общается с сотрудниками других зоопарков по вопросам покупки-продажи животных, - рассказала "Омск Здесь" заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - Но даурский журавль - очень редкий вид, в природе их осталось около 7000 особей. Не во всех зоопарках есть этот вид птиц.

Добавим также, что после данного происшествия, администрация Большереченского зоопарка усилила охрану: территорию здесь патрулируют несколько раз за ночь.