Омские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение

Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона ночью 11 июня, с сохранением до 12 июня. Местами по Омской области ожидаются заморозки 0…-5 градусов. Неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных повреждением или гибелью посевов в овощеводческих хозяйствах.

Омские спасатели переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в МЧС предупреждают: ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, могут увеличится случаи травматизма среди омичей.

Напомним, вчера, 9 июня, на Омскую область обрушился сильный дождь с градом. Подтопленными оказались десятки улиц, в огромных лужах тонули машины и даже автобусы.