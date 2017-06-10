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Омские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение
Общество  •  10 июня 2017, 15:35, последнее обновление 10 июня 2017, 15:50  •  печать

Омские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение

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Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона ночью 11 июня, с сохранением до 12 июня. Местами по Омской области ожидаются заморозки 0…-5 градусов. Неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных повреждением или гибелью посевов в овощеводческих хозяйствах.

Омские спасатели переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в МЧС предупреждают: ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, могут увеличится случаи травматизма среди омичей.

Напомним, вчера, 9 июня, на Омскую область обрушился сильный дождь с градом. Подтопленными оказались десятки улиц, в огромных лужах тонули машины и даже автобусы.

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Комментарии
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Анастасия Новикова  •  10 июня 2017, 17:34

Опять шторм. Будем надеяться, что этот шторм будет не сильным, ведь последствия его могут быть ужасны.

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Денис Колесников  •  10 июня 2017, 17:27

Да когда это уже закончится? Лета что в этом году не будет? Где это видано что бы в июне заморозки были? В сети уже шутят на эту тему: "Потерпите немного, ещё три месяца и включат отопление"...

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