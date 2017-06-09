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На выходные в Омске похолодает
Общество  •   9 июня 2017, 19:04  •  печать

На выходные в Омске похолодает

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Омские синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха, дожди не прекратятся.

В ближайшие дни омичам не следует ожидать тёплой погоды. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни – 10 – 11 июня ожидается прохладная погода с температурой воздуха на 2 – 4 градуса ниже климатической нормы. Дожди не прекратятся.

Хорошей погодой может порадовать жителей региона 12 июня, когда вся страна отмечает День России. 12 – 16 июня будет происходить постепенное повышение температуры, но в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, усилится ветер. По-летнему жаркая погода в Прииртышье придёт 15 июня.

Теги  •  #Гидрометцентр #погода #ураган в Омске

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  9 июня 2017, 19:31

Где же ты где жаркое лето???

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