На выходные в Омске похолодает

В ближайшие дни омичам не следует ожидать тёплой погоды. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни – 10 – 11 июня ожидается прохладная погода с температурой воздуха на 2 – 4 градуса ниже климатической нормы. Дожди не прекратятся.

Хорошей погодой может порадовать жителей региона 12 июня, когда вся страна отмечает День России. 12 – 16 июня будет происходить постепенное повышение температуры, но в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, усилится ветер. По-летнему жаркая погода в Прииртышье придёт 15 июня.