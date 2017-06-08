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В Омской области увеличили квоту на отстрел бурых медведей
Общество  •   8 июня 2017, 17:33  •  печать

В Омской области увеличили квоту на отстрел бурых медведей

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Жители региона жалуются на участившиеся случаи появления косолапых вблизи населённых пунктов. Принято решение повысить лимит на отстрел медведей.

Региональным министерством природных ресурсов и экологии завершается подготовка документа, утверждающего лимит и квоты добычи медведя бурого и барсука на территории охотугодий Омской области. Изначально предлагалось установить лимит на добычу косолапых в количестве 183 особей, барсука - 244. Но был одобрен лишь лимит добычи барсука.

- Государственные эксперты, приняв во внимание динамику роста численности медведей и участившиеся случаи жалоб населения на появление медведей вблизи населённых пунктов, предложили увеличить лимит до 230 особей, - уточнили в Минприроды.

В итоге окончательный вариант лимита добычи медведя бурого составил 189 особей.

Теги  •  #медведь #Минприроды #охота

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  8 июня 2017, 18:29

Жалко мишек, неужели других более гуманных способов нет для их отпугивания сейчас

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