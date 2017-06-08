В Омской области увеличили квоту на отстрел бурых медведей

Региональным министерством природных ресурсов и экологии завершается подготовка документа, утверждающего лимит и квоты добычи медведя бурого и барсука на территории охотугодий Омской области. Изначально предлагалось установить лимит на добычу косолапых в количестве 183 особей, барсука - 244. Но был одобрен лишь лимит добычи барсука.

- Государственные эксперты, приняв во внимание динамику роста численности медведей и участившиеся случаи жалоб населения на появление медведей вблизи населённых пунктов, предложили увеличить лимит до 230 особей, - уточнили в Минприроды.

В итоге окончательный вариант лимита добычи медведя бурого составил 189 особей.