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Паводок отступил от Черлакского района и Омска
Общество  •   9 июня 2017, 10:14, последнее обновление 9 июня 2017, 10:18  •  печать

Паводок отступил от Черлакского района и Омска

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Гидрологическая ситуация в Усть-Ишиме продолжает оставаться сложной.

Вода постепенно уходит с затопленных территорий в Черлакском, Большереченском районах и городе Омске, освобождая придомовые участки. Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение уровня воды. Однако гидрологическая ситуация в Усть-Ишиме продолжает оставаться сложной.

Как сообщает региональное управление МЧС, в Черлакском районе вода полностью ушла с придомовых территорий. Затопленных домов и участков нет. В Большереченском районе и в городе Омске также отмечается ежедневное понижение уровня воды в реке Иртыш на 3 – 10 см. В Большеречье остаются подтопленными 11 приусадебных участков, на территории города Омска - пять дачных участков. В Тарском районе ситуация за сутки не изменилась, дальнейшее увеличение подтопленной территории не прогнозируется.

Расслабляться пока не приходится жителям Усть-Ишимского района и аварийно-спасательным формированиям. По последней информации, вода подтопила 56 приусадебных участков. В жилых домах воды нет. С населением непрерывно проводится разъяснительная работа, доводится информация о паводковой ситуации, мерах безопасности и правилах поведения.

Теги  •  #МЧС #паводок

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