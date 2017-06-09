Паводок отступил от Черлакского района и Омска

Вода постепенно уходит с затопленных территорий в Черлакском, Большереченском районах и городе Омске, освобождая придомовые участки. Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение уровня воды. Однако гидрологическая ситуация в Усть-Ишиме продолжает оставаться сложной.

Как сообщает региональное управление МЧС, в Черлакском районе вода полностью ушла с придомовых территорий. Затопленных домов и участков нет. В Большереченском районе и в городе Омске также отмечается ежедневное понижение уровня воды в реке Иртыш на 3 – 10 см. В Большеречье остаются подтопленными 11 приусадебных участков, на территории города Омска - пять дачных участков. В Тарском районе ситуация за сутки не изменилась, дальнейшее увеличение подтопленной территории не прогнозируется.

Расслабляться пока не приходится жителям Усть-Ишимского района и аварийно-спасательным формированиям. По последней информации, вода подтопила 56 приусадебных участков. В жилых домах воды нет. С населением непрерывно проводится разъяснительная работа, доводится информация о паводковой ситуации, мерах безопасности и правилах поведения.