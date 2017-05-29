Владислав Лисовец: "Следуя моде, нужно не превратиться в городскую сумасшедшую"

Эксперт моды, телеведущий Владислав Лисовец уверен, что подиум черпает вдохновение в уличной моде, но сейчас скорость увеличилась настолько, что российские подмостки еле успевают за ней. Уличная мода, по его словам, существует только в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных городах - это единичные случаи.

"В России по многим причинам сложно быть модным, и только у маленького процента людей это получается логично и не специально. Очень многие уличные модники скорее наряжаются, чем живут этим", - отметил Лисовец, подчеркнув, что даже в одежде "не стоит вмешиваться в жизнь чужих людей". "Мода приходит из космоса, а космос - это невиданная даль", - считает он.

Жителям российских городов эксперт всё-таки порекомендовал обращать внимание на новинки подиумов, но предостерёг их от чрезмерного модного фанатизма. "Сейчас высокая мода не настолько высока и вполне носибельна. Главное, не превратиться в городскую сумасшедшую", - пояснил он.

Вместе с тем Лисовец предупредил начинающих дизайнеров, что в работе им придётся руководствоваться не только вдохновением. "Если вы хотите зарабатывать деньги, придётся шить красное платье в облипку, потому что продаваться оно будет лучше, чем объёмное пальто. В России жизнь строем всё ещё прослеживается. Всё оригинальное, необычное продаётся плохо, не имеет единомышленников и чаще уезжает в другие страны, воплощать свои идеи там", - считает он.

Обращаясь к участникам XXI Международного конкурса молодых дизайнеров одежды "Формула моды: Восток - Запад" (7-14 июня 2017 года, Омск), Владислав Лисовец отметил, что самое важное для дизайнера - иметь свой почерк и в течение трёх-пяти лет добиться узнаваемости. "Не старайтесь становиться максимально коммерческими, это очень скучно. Но обязательно делайте то, что будет хорошо продаваться, и на эти деньги сможете творить в своё удовольствие", - сказал стилист.

Напомним, что "Омская арт-резиденция: люди и город" будет работать с 31 мая по 12 июня 2017 года. Центральными событиями станут XXI Международная выставка-конкурс молодых дизайнеров "Формула моды", IV любительский фестиваль короткометражного кино "Ширина", конкурс стилистов-парикмахеров "Городские трансформации", воркшоп "Своя история", городской пленэр "Омская сирень". На арт-резиденцию в Омск приедут участники со всей России, из Дании и Казахстана. Организатор проекта "Омская арт-резиденция: люди и город" - ОмГТУ при поддержке Министерства образования и науки России. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.