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В последнюю ночь весны в Омской области ждут заморозков
Общество  •  30 мая 2017, 12:54, последнее обновление 30 мая 2017, 12:55  •  печать

В последнюю ночь весны в Омской области ждут заморозков

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Уходящий май ещё успеет неприятно удивить омичей.

Неустойчивая погода сложилась в Омской области под действием циркулирующих циклонов. По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 31 мая температура воздуха по региону составит 0...+5°C, при прояснении возможны заморозки до -5 градусов. Также ночью местами пройдёт небольшой дождь, туман. Днём ожидаются грозы.

С наступлением лета температура воздуха начнёт подниматься. 1 июня днём будет +16...+21°C, на следующий день - уже до +26 градусов. К выходным в Омске потеплеет до +30 градусов, пройдёт небольшой дождь.

Теги  •  #заморозки #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  30 мая 2017, 16:04

Да что же за лето такое в этом году?! Вот заморозки точно нам не нужны!

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Юрий Александрович  •  30 мая 2017, 13:20

Какая то лунная погода везде, днём тепло и даже жарко бывает, а ночью все ждут заморозков, особенно дачники и огородники в волнении

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