В последнюю ночь весны в Омской области ждут заморозков

Неустойчивая погода сложилась в Омской области под действием циркулирующих циклонов. По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 31 мая температура воздуха по региону составит 0...+5°C, при прояснении возможны заморозки до -5 градусов. Также ночью местами пройдёт небольшой дождь, туман. Днём ожидаются грозы.

С наступлением лета температура воздуха начнёт подниматься. 1 июня днём будет +16...+21°C, на следующий день - уже до +26 градусов. К выходным в Омске потеплеет до +30 градусов, пройдёт небольшой дождь.