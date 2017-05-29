Конец весны в Омске будет дождливым

На этой неделе в Омске ожидаются дожди и грозы.

В период с 29 по 31 мая в Омской области будет стоять неустойчивая погода: жаркие дни будут сопровождаться ливневыми дождями, которые пройдут местами в сопровождении града.

Сегодня, 29 мая, ожидается жара. Температура воздуха днём от +22 до +27. Местами пройдёт небольшой дождь. 30 мая ночью столбики термометров покажут +10 до +15 градусов, днём от +16 до +20. В некоторых районах может пройти дождь, местами сильный. В последний весенний день, 31 мая, температура воздуха ночью составит +3…+8, днём: +19…+24. Местами также пройдёт умеренный дождь.

С четверга температура начнёт повышаться - в воскресенье ожидается до 32 градусов тепла.